أخبار مصر.. رئيس الوزراء يعلن إطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر ، اليوم السبت، قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة.

وقال رئيس الوزراء، إن أكثر من ثلثى المساعدات التى وصلت قطاع غزة من مصر، قائلا "وهذا رد فعل تلقائى من الدولة المصرية للشعب الفلسطيني وأهل غزة".