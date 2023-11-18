شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "السيسى" تبرز المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لدعم مرشحها بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز فعاليات الجهات والكيانات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الجمعة، بعدد من المحافظات.



التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - نظمت أمانة الفيوم مؤتمراً حاشداً، بحضور أكثر من عشرة الاف مواطن دعماً للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

- اطلقت امانة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية مؤتمراً حاشداً، بحضور أكث رمن 3 آلاف مواطن، حيث تم عرض المؤتمرات واللقاءات الانجازات والمشروعات القومية التى تاتي ثمارها.

- اطلقت أمانة البحيرة لقاء شعبي لدعوة المواطنين للمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- أطلقت أمانة كفر الشيخ ندوة تحت عنوان “معا لنستكمل مسيرة التنمية” حضرها اكثر من مائتين سيدة من محافظة كفر الشيخ لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.



حزب حماة الوطن حزب حماة الوطن - نظمت أمانة ديروط بحزب حماة الوطن بمحافظة اسيوط، مؤتمراً جماهيرياً لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

- نظمت أمانة محافظة الوادي الجديد لقاء جماهيري بمركز باريس لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة محافظة الفيوم لقاء جماهيري بمركز سنورس لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهد المؤتمر التأكيد على تقديم الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته في الإنجازات.



حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024.

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في مدينة شبين الكوم، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.





حزب الاصلاح والنهضة- أطلقت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة الاسكندرية مبادرة "مصر تختار الرئيس" للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة سموحة، وكذلك دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- أطلقت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة الاسكندرية مبادرة "مصر تختار الرئيس" للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.





الاتحاد العام لشباب العمالعقد الاتحاد العام لشباب العمال بفرع محافظة القليوبية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.