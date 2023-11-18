شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يسلط الضوء على قرى دمرها الإرهاب الصهيونى.. قرية "كدنا" نموذج والان مع تفاصيل الخبر
احتُلت القرية -في الظروف نفسها التي احتُلت عجور فيها- في سياق عملية "يوآف". وكان لواء "غفعاتي" التابع للكيان الصـ.هيـ.وني هو الذي احتلها. ويتفق عدد من المصادر على أن القرية سقطت في 22 -23أكتوبر 1948م. ويذكر المؤرخ الصهيوني "بِني موريس" أن مَن تخلف من السكان طُردوا مثلما حدث لغيرهم من سكان القرى التي سقطت في تلك العملية.
القرية اليوم تحولت فيها المنازل إلى حطام، وسُويت بالأرض حتى اكتست بالنباتات البرية، وينبت فيها نبات الصبار، وأشجار الخروب والزيتون، والمنطقة مسيجة بأكملها، ويستعملها المزارعون الصـ.هـ.اينة مرعى للمواشي.
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