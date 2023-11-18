شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تفتح التقدم للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الدبلومات الفنية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلي المديريات التعليمية بشأن البدء في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2023/2024، موضحة أنه نظرا لبدء الاعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإعلان عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجارى - فندقي) بجميع القطاعات للعام الدراسي الحالى.

وأوضحت الوزارة أنه تم التنبيه على المديريات باتخاذ اللازم نحو الإعلان داخل المديرية والإدارات التعليمية لمن يرغب في التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) وبعد إجراء المقابلات للمتقدمين يتم اختيار وترشيح الآتي:

- 8 أعضاء لكل لجنة إدارة بواقع 4 لمنصب الرئيس و4 لمنصب الوكيل.

- 8 لكل لجنة نظام ومراقبة 4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل).

على أن يكون الترشيح وفقا للضوابط التالية: يطبق ما جاء في النشرة العامة رقم 1 بتاريخ 21 يناير 2019 بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات(ما لم يتم استحداث نشرة جديدة لهذا العام)

_ الموانع العامة:

كل من تسري عليه هذه النشرة يجب ألا يكون لديه مانع من الموانع التالية:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992م.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة .

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

_ الموانع الخاصة:

يجب فيمن نصت عليهم بهذه المادة ألا يكون لديهم أي مانع من الموانع الآتية:

- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.

- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب.

- أن لا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة -

_ الشروط الخاصة.

بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة

- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

-أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني (تجاري - فندقي - زراعي صناعي) للعمل المرشح له (رئيسا أو وكيلا).

- أن يكون كل من (رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة) شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل).

- الحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشان قانون الخدمة المدنية وتقدير (كفء) للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخريين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة -رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة) - يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاءالفرصة لاختيار الأفضل.

- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الألى

-أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة (الإدارة - النظام والمراقبة) وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

- عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.

-ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

- يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إذا تطلب الأمر ذلك.

وشددت الوزارة على أنه وافق وزير التعليم، على الإعلان بالمديرية والإدارات التعليمية لكل من لكل من تنطبق عليه الشروط ويرغب في التقدم وعمل مقابلات مع كل من تنطبق عليه الشروط لاختيار وترشيح عدد أربعة (4) فقط لكل وظيفة (رئيس - وكيل) وإرسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة، على أن يتم التقدم للمديريات اعتبارا من يوم الأحد 19 نوفمبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر حتى الخميس 30نوفمبر الجارى على أن توافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته الثلاثاء الموافق2023/12/5 حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني(قطاع الكتب - الطالبية - فيصل) فور استلام الاستمارات من المديريات ومراجعتها طبقا للشروط الواردة.

وشددت على ضرورة التنبيه على كافة المتقدمين بأنه لن يتم استلام أي مستندات خاصة بالمرشحين إلا من مندوب المديرية القائم بالتسليم بتفويض رسمي معتمد من السيد مدير المديرية، ولن يتم الالتفات إلى أية مستندات تخص المرشحين ترد عن طريق البريد أو تسلم باليد أو ترد بعد واعيد المذكورة للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، حيث تعتبر هذه الحالة غير مطابقة للشروط الواردة مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للمرشحين يتعلق بمهام وأليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس ـ وكيل).