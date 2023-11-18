شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ترتيبات مصر للمشاركة فى cop28 والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الاجتماع وفقًا لما أعلنه الوزيران:
1- البناء على النجاحات التي حققتها مصر خلال COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية ، واستمرار هذه الجهود الناجحة خلال COP28
2- زيادة القدرة والصمود فى مواجهة تغيرات المناخ من خلال تطوير المنظومة المائية وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحماية الشواطئ
3- التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر
4- أهمية إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق لتحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة
5- الجناح الرسمي المصري في مؤتمر المناخ COP28 سيتيح الفرصة لعرض قصص نجاح مصر في التكيف مع آثار تغير المناخ
6- البناء على ثمار جهود ملف تغير المناخ في إحراز تقدم في الخطة القومية لنوبات الطقس الحادة ولجنة قياس إرتفاع منسوب البحر
7- دعم المصانع لإعاده تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من الاستهلاك وتقليل الآثار البيئية
8- التعاون في دعم استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتعزيز فرص الاستثمار القائم على صون الموارد البحرية
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