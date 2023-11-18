تعرف على تفاصيل ترتيبات مصر للمشاركة فى cop28

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة ، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية ، وجهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر .

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الاجتماع وفقًا لما أعلنه الوزيران:

1- البناء على النجاحات التي حققتها مصر خلال COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية ، واستمرار هذه الجهود الناجحة خلال COP28

2- زيادة القدرة والصمود فى مواجهة تغيرات المناخ من خلال تطوير المنظومة المائية وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحماية الشواطئ

3- التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر

4- أهمية إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق لتحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة

5- الجناح الرسمي المصري في مؤتمر المناخ COP28 سيتيح الفرصة لعرض قصص نجاح مصر في التكيف مع آثار تغير المناخ

6- البناء على ثمار جهود ملف تغير المناخ في إحراز تقدم في الخطة القومية لنوبات الطقس الحادة ولجنة قياس إرتفاع منسوب البحر

7- دعم المصانع لإعاده تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من الاستهلاك وتقليل الآثار البيئية

8- التعاون في دعم استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتعزيز فرص الاستثمار القائم على صون الموارد البحرية