شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل سياسات وزارة الرى فى العام المقبل لمواجهة تحديات المياه والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل وفقًا لتكليفات وزير الرى:
1- وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم بالشكل الذى يُسهم في مواجهة تحديات المياه .
2- تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، وتدريب المهندسين المسئولين عن إعداد الخطة بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.
3- تطوير منظومة المتابعة، وتفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الالتزام باشتراطات الكود المصري للموارد المائية والرى.
4- تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية، وتحديث نماذج المنشآت التصميمية، وتدريب في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية.
5- سرعة الانتهاء من "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" وتدريب المهندسين على استخدام هذه المنظومة.
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