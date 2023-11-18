شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل سياسات وزارة الرى فى العام المقبل لمواجهة تحديات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه يتم متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات حصر هذه المشروعات، وسُبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة، وتطوير استراتيجية لإدارة المنشآت المائية، وإجراءات الانتهاء من إعداد "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" .

‫ وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل وفقًا لتكليفات وزير الرى:

1- وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم بالشكل الذى يُسهم في مواجهة تحديات المياه .

2- تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، وتدريب المهندسين المسئولين عن إعداد الخطة بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.

3- تطوير منظومة المتابعة، وتفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الالتزام باشتراطات الكود المصري للموارد المائية والرى.

4- تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية، وتحديث نماذج المنشآت التصميمية، وتدريب في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية.

5- سرعة الانتهاء من "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" وتدريب المهندسين على استخدام هذه المنظومة.