شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تجليسه.. تعرف على أبرز الأديرة المعترف بها فى عهد البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر. دير الانبا انطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013 دير الام سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013 دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013 دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013 دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013 دير الانبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014 دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015 الاعتراف بدير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016 الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016 دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016 دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017 دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018 دير القديس هرمينا السائح باسيوط دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية. دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت. دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين. دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا. دير القديسة حنة – النمسا. دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا.

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