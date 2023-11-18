شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة التجارية": قافلة تحيا مصر تعكس مدى دعم القيادة السياسية لـ"فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية أن إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية من صندوق تحيا مصر وبمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات المصرية الى قطاع غزة يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة السياسية على مساعدة الأشقاء الفلسطينيين .

وأضاف أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية على هامش مشاركته فى إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة، أن موقف الدولة المصرية ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويظهر ذلك في كل مواقف الدولة المصرية، لافتا الى أن المساعدات التي قدمتها مصر حتى الآن تبلغ أكثر من ثلثي مساعدات الدول الأخرى .

وتتضمن قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر الأجهزة الطبية مثل "أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين "وأَسِرَّة العناية المركزة والمراتب الطبية، والخيوط الجراحية والمخدر ، والمحاليل الوريدية، ومستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجات: الأولي والثانية والثالثة، وبدل طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياس قطنية، وكمامات، وزجاجات كحول، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات؛ لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم.

كما شملت القافلة الإغاثية أيضا 1613 طنا من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للتناول بدون طهي مثل: (التونة، واللحوم المعلبة، والمربى، والحلاوة، والأجبان، وعسل النحل، والتمور، والبسكويت، والفول المعلب، والخضار المعلب، والطحينة، والبطاطا الحلوة، ورقائق البطاطس، والشعرية سريعة التحضير، والحلويات المعلبة)، بالإضافة إلى المياه المعدنية والألبان والعصائر و الملابس والبطاطين والمراتب والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.