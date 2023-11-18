شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الدورات بمركز تدريب الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية بوزارة الرى بإمكانيات متميزة، حيث يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كل معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة .

ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى 6000 متدرب مصرى و 200 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم " 178 غرفة و 10 أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية".

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب، والمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge :

1- تم عقد 5 دورات تدريبية بالمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى بمشاركة 70 متدربا مصريا و98 متدربا أفريقيا.

2- برامج تدريبية عن "زيادة إنتاجية المياه فى الزراعة" على مدار 4 اشهر ل 1200 مزارع في محافظات “المنيا - قنا - كفر الشيخ”.

3- مشروع "المعرفة المائية" يهدف لبناء القدرات الفنية للعاملين بقطاع المياه فى مصر والدول الأفريقية .

4- تنفيذ 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه لمتدربين من وزارات الرى والبيئة والزراعة والإسكان والكهرباء.

5- مركز التدريب الإقليمى يتمتع بإمكانيات متميزة ويُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية.