شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون بمؤتمر نقابة الغزل والنسيج: السيسى قدم مبادرات غير مسبوقة فى الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد العزيز قنديل رئيس أحد اللجان النقابية بنقابة للغزل والنسيج، إن اليوم سيسطره التاريخ بحروف من نور لاجتماع عمال الغزل والنسيج علي إعلاء مصحلة الوطن، مضيفا:" تقتضي الأمور الآن أن نقف جميعا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصر والمصريين، مشيرا إلي أن جموع الشعب المصر وفي القلب منهم عمال الغزل والنسيج يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

ووجه عبد العزيز، خلال المؤتمر العمالى الحاشد الثالث لنقابة الغزل والنسيج لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات، المنعقد بالمنوفية،: الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أنه منذ تولية الرئاسة بأمر الشعب قد صان الأمانه وحافظ عليها، مضيفا أن الرئيس قدم الكثير للوطن من مشروعات قوميه ومبادرات عديده تمس حياة المواطن والصحة غير مسبوقة، مثل: " مبادرة 100 مليون صحة، وحياة كريمة، والقضاء المبكر علي فيروس سي، قائلا: إن القاصي والداني يرى حجم المكتسبات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال من علاوات وبدل غلاء معيشه وغيرها.

كما قال الدكتور أيمن صادق، أحد عمال الغزل والنسيج، إن عمال الغزل والنسيج على مستوي محافظات الجمهورية يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بتطوير قطاع الغزل والنسيج وبنيته التحتية، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم كان ومازال يثبت للعالم أجمع مدي عظمته وقدرته علي تخطي وتحمل الكثير من أجل بناء وطنه والحفاظ علي مقدراته ، ودعا جموع العمال أن يعوا جيداً أهميه المشاركة الإيجابية وأن لها دور فعال في تحقيق الأمن والامان، مشيرا الي مصر تمر بمرحله حرجه تتطلب تكاتف الجميع من كافة طوائف المجتمع للعبور بمصر لبر الأمان ، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه والحفاظ علي أمن مصر الداخلي وحماية حدودنا الخارجية.

وينعقد المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، والتي تهدف الي دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.