شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالسياحة تزور مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ورحب محسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق باسم أعضاء المجلس وجميع العاملين في قطاعات العمل بالمنشآت السياحية والفندقية بالمستشار محمود فوزى رئيس الحملة وأعضاء هيئة مكتب الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، وقال إن العاملين بالمنشآت والبالغ عددهم نحو 5 ملايين هم من المتصلون ومقدمي الخدمة المباشرة لضيوف مصر، وكذا الذين يعملون لخدمة قطاع السياحة بجميع المناطق وهم يؤدون واجبهم الوطني بكفاءة واقتداء يدركون حجم المسؤولية والمهام الموكلة إليهم، مؤكدا أنه علي جميع دائما تجديد الثقة في قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفي ختام اللقاء الذي استمع فيه المستشار محمود فوزي إلي رؤي النقابيين في بعض قضايا العمل قدم رئيس النقابة العامة تقرير حول الرؤية المستقبلية للتعاون مع المؤسسات والمنشآت السياحية من أجل تطوير آليات العمل، واقترح التقرير سرعة إصدار قانون العمل المعروض حاليا لإنشاء آلية قومية للتشغيل والتدريب الفني المتواصل وفقا للنظم الحديثة يمثل فيها طرفي العمل وبإشراف وزارات العمل والسياحة، مؤكدا علي أهمية ممارسة الاستحقاقات الدستورية في هذة الانتخابات الرئاسية التي تعتمد علي المشاركة الشعبية الواسعة والتي يمثل عمال مصر الجانب الأوفر في التواجد داخل صناديق الانتخابات الجامعة بكل المصريين.