شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم دورة في "قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام - كلية التدريب والتنمية" تنظيم دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") لعدد من الضباط والضابطات بالوزارة بالتعاون مــــع (مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة "UNODC") على يد نخبة من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.

وتأتى هذه الدورات فى إطار التعاون المستمر والمثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، والتى تستهدف إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين بالمؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة النزلاء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الآداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتضـمن البرنامج العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا - المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" - دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع) .

ويعكس تنظـيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.