شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشدد لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى. وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى شدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء

الرئيس السيسى ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى



الرئيس السيسى يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى والوفد المرافق

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