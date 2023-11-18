شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": وصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مدينة العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بوصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى مدينة العريش.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى شدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء