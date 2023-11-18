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رئيس الوزراء: 95% من مصانع الجولة التفقدية اليوم استثمار أجنبى مباشر

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن جولته التفقدية فى مدينتى العبور والعاشر من رمضان تضمنت زيارة 10 مصانع فى إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصناعة . 

 

وتابع رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية بختام جولته اليوم، أن 95% من هذه المصانع استثمار أجنبى مباشر . 

 

وأضاف رئيس الوزراء أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعى تمامًا أين تضع استثماراتها.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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