شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 95% من مصانع الجولة التفقدية اليوم استثمار أجنبى مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن جولته التفقدية فى مدينتى العبور والعاشر من رمضان تضمنت زيارة 10 مصانع فى إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصناعة .

وتابع رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية بختام جولته اليوم، أن 95% من هذه المصانع استثمار أجنبى مباشر .

وأضاف رئيس الوزراء أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعى تمامًا أين تضع استثماراتها.