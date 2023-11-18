شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر بضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى. وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

الرئيس السيسى ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى



الرئيس السيسى يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى والوفد المرافق

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