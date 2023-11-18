شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أزمة العملة والصرف ستنتهى فى فترة قصيرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن جولته التفقدية فى مدينتى العبور والعاشر من رمضان تضمنت زيارة 10 مصانع فى إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصناعة، مضيفا أن الأزمة الحالية التى تمر بها مصر هى أزمة مؤقتة، وأزمة العملة والصرف ستنتهى فى فترة قصيرة جدا.

وتابع رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية بختام جولته اليوم، أن 95% من هذه المصانع استثمار أجنبى مباشر .

وأضاف رئيس الوزراء أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعى تمامًا أين تضع استثماراتها.