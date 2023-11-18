شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: نطالب بممرات آمنة لنقل المصابين للضفة أو مصر لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الدكتورة مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، بفتح ممرات آمنة لنقل المصابين للضفة أو مصر لتلقي العلاج، متابعة: " ثمة خطر محدق ينذر بكارثة صحية بالقطاع جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية: "أطقمنا الطبية في غزة تتعرض لإطلاق الرصاص الحي".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.