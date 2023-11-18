شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لا سبيل لمصر للنهوض الاقتصادى إلا بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تدعم قطاع الصناعة، ومصر لديها كل العمالة المدربة، موضحا إنه لا سبيل لمصر بالنهوض الاقتصادى إلا بالصناعة والنهوض بقطاع الصناعة لأنه الأمل.

وأوضح أن جولته التفقدية فى مدينتى العبور والعاشر من رمضان تضمنت زيارة 10 مصانع فى إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصناعة، مضيفا أن الأزمة الحالية التى تمر بها مصر هى أزمة مؤقتة، وأزمة العملة والصرف ستنتهى فى فترة قصيرة جدا.

وتابع رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية بختام جولته اليوم، أن 95% من هذه المصانع استثمار أجنبى مباشر .

وأضاف رئيس الوزراء أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعى تمامًا أين تضع استثماراتها.