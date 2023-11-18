شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تقوم بدور مهم فى إرسال المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية بالدور المصري المهم لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعة: "نشكر مصر على استقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من العريش عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "نطالب بوقف التصعيد في قطاع غزة ومصر شريك رئيسي في تلك الجهود"، موضحة أنه تم تجميع 50 طنا من المساعدات للجانب الفلسطيني ولابد من زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى شدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء