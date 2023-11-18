إحباط بيع 2500 لتر سولار في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن "الأقصر" عن ضبط (سائق – عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة أرمنت محمل عليها (15 برميل سولار بإجمالي 2500 لتر بدون أوراق أو مستندات).

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأقرا بتحصلهما عليها من (مالك محطة وقود) "أمكن ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.