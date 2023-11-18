صور| أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، اليوم السبت بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، كما شهد أداء اليمين كل من المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات الوزارة والنيابة العامة، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارا الرئيس السيسي رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقمي 431، 432 لسنة 2023 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أداء اليمين لأعضاء النيابة العامة في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي.

وقد التقط الأعضاء الجدد صورة تذكارية مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.