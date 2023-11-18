أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة العملة في مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، لافتًا إلى أن أزمة العملة والصرف ستنتهي خلال فترة قصيرة جدًا.

وقال مدبولي، في تصريحات صحفية على هامش جولته لزيارة عدد من المصانع بالعبور والعاشر من رمضان، إن جولته التفقدية تضمنت زيارة 10 مصانع في إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصناعة.

وأضاف رئيس الوزراء أن 95% من هذه المصانع عبارة عن استثمار أجنبي مباشر، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعي تمامًا أين تضع استثماراتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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