محتويات قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للفلسطينيين من صندوق تحيا مصر -إنفوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

أصدر صندوق تحيا مصر إنفوجراف حول قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).

ويأتي إطلاق القافلة انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتضم القافلة 199 حاوية بها أكثر من 2510 أطنان محملة بكل الاحتياجات الضرورية والملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيفًا عن المنكوبين جراء الأحداث الدامية وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

وشملت القافلة الإغاثية الشاملة المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، حيث تسعى مبادرة "نتشارك من أجل الإنسانية" لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر 037037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلًا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.