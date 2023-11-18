ضبط 12 متهمًا بحوزتهم 38 كجم مخدرات وأسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 12 متهمًا، بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام – – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – طبنجة - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.