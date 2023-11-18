الطن بـ45 ألف جنيه.. "الزراعة" تستهدف التوسع في محصول الفول البلدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وضعت وزارة الزراعة خطة للتوسع في زراعة الفول البلدي، فمصر تستورد الفول البلدي بمعدل 600 ألف طن سنويًّا؛ بواقع 45 ألف جنيه للطن الواحد؛ ونظراً لقلة المزروع يتم الاستيراد من الخارج.

وقال الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية؛ إنه وفقًا لهذه الخريطة الصنفية للفول البلدي، تتم زراعة محصول الفول البلدي، في محافظات الوجه البحري بمناطق: النوبارية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية.

وأشار عزمي إلى أن هذه الخريطة تستهدف أيضًا الوصول إلى أنسب مواعيد زراعة الفول البلدي في المحافظات المختلفة؛ للوصول إلى أعلى إنتاجية من الفول البلدي وتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذا المحصول المهم ضمن النمط الغذائي لأغلب المصريين.

وأضاف رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أنه يجب زراعة "الفول البلدي" في منطقة مصر الوسطى التي تشمل أسيوط والمنيا وبني سويف، من 15 أكتوبر إلى 10 نوفمبر؛ للأصناف جيزة 716 وجيزة 843 ومصر 1 وسدس 1، بينما يجب زراعة أصناف جيزة 843 ووادي 1 ومصر 1 وسدس 1 في محافظات مصر العليا؛ وهي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.

وتابع عزمي: الخريطة الصنفية للمحاصيل الشتوية والتي تضم القمح والفول البلدي، مع تكثيف جهود وزارة الزراعة لزيادة متوسط إنتاجية الفول لتلبية زيادة الاحتياجات الفعلية من استهلاك الفول.

وأشار عزمي إلى أن حجم استهلاك مصر من الفول يصل إلى ٦٠٠ ألف طن سنويًّا، وننتج ٢٠٠ ألف طن فول بلدي تمثل ٤٠٪ من حجم الاستهلاك المحلي، ويتم استيراد ٤٠٠ ألف طن مستورد تمثل ٦٠٪ من الاستهلاك، ويتم الاستيراد من عدد من الدول أبرزها: الصين وأستراليا وإنجلترا، لافتًا إلى أن تقاوي المحاصيل البقولية محلية بنسبة ١٠٠٪، وهي: الفول البلدي والقمح والشعير والذرة والسمسم.

جدير بالذكر أن محصول الفول يتزامن زراعته مع محصولي القمح، الذي تستحوذ زراعته على 3.5 مليون فدان.