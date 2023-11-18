شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية ردا على مجزرة الفاخورة: لا مفر من دفع الاحتلال الثمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفصائل الفلسطينية، تعليقا على قصف إسرائيل لمدرسة الفاخورة شمال غزة، إنهم لن يرحلوا عن أرضهم، وباقون على هذه الأرض ولا هجرة بعد اليوم ولن يكون للاحتلال مهرب من دفع الثمن.
وأضافت في بيان اليوم السبت، إنها ستحاسب إسرائيل على مجزرتها في الفاخورة وجرائمها المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين، طال الزمن أو قصر، على حد تعبيرها.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا"، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول عشرات الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي، في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدرسة، التي تؤوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة.
وقد أعلن التليفزيون الفلسطيني ارتفاع عدد الشهداء إلى 200 شهيد فضلا عن إصابة العشرات.
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