شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية ردا على مجزرة الفاخورة: لا مفر من دفع الاحتلال الثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفصائل الفلسطينية، تعليقا على قصف إسرائيل لمدرسة الفاخورة شمال غزة، إنهم لن يرحلوا عن أرضهم، وباقون على هذه الأرض ولا هجرة بعد اليوم ولن يكون للاحتلال مهرب من دفع الثمن.

وأضافت في بيان اليوم السبت، إنها ستحاسب إسرائيل على مجزرتها في الفاخورة وجرائمها المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين، طال الزمن أو قصر، على حد تعبيرها.