شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تقديم 31 مليون خدمة طبية بمحافظات "التأمين الصحى الشامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" حتى الآن.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة تخطت نسبة 91%.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 14 مليون خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تشمل خدمات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، والفحوصات الطبية الشاملة، وخدمات طب الأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفقًا لنظم الصحة العالمية..

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمصريين، وأن الرئيس السيسي وراء أي إنجاز يحدث على أرض مصر، ومنها إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل نواة الإصلاح الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أحدث طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، وتغيير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا