شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. أخر موعد لسحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى غدا الأحد الموعد المقرر لسحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الذكوروالإناث من دفعة 2023، وكانت بداية سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر الجاري ومن المقرر تقديم الملفات فى الفترة من 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.

وحدد مجلس الدولة شروط الإلتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والإختبارات، ويتمع بصحة جيدة.

كان أعلن مجلس الدولة ، برئاسة المستشار عادل عزب مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة ، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية ،يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة.