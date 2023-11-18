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تعرف على أبرز الأديرة المعترف بها فى عهد البابا تواضروس فى ذكرى تجليسه

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر. 

 

 

دير الانبا انطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013

 

دير الام سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013

 

دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013 

 

دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013

 

دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013

 

دير الانبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014

 

 دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015

 

الاعتراف بدير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016

 

الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016 

 

دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016

 

دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017

 

دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018

 

دير القديس هرمينا السائح باسيوط 

 

دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية 

 

دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية 

 

دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.

 

دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.

 

دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.

 

دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا.

 

دير القديسة حنة – النمسا.

 

دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا.

 

 

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