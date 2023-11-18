شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: أكثر من 12 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة والضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن الصحة الفلسطينية قالت إن أكثر من 12 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة والضفة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.