شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: المنخفض الجوى يقترب والسحب تتشكل يُصاحبها أمطار على مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من المتوقع أن تتكاثر السحب على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا خلال الساعات القادمة وخلال ليلة يوم الأحد.

كما تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج يصل الي 5 أمتار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء ، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين - الضبعة - الإسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ ( واعتبارا من توقيت ٢ ظهرا تمتد إلى ( شمال محافظة الدقهلية - دمياط - بورسعيد )

كما يشهد غدا أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح - جنوب محافظتي البحيرة والدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) تمتد مساء إلى القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس)، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على ( الفيوم - بني سويف - جنوب سيناء - منطقة خليج السويس)، وأمطار متفاونة الشدة تصل لحد السيول شمال ووسط سيناء).

كما يشهد غدا نشاط رياح مثيرة للأرمال والأتربة على الصحراء الغربية و شمال الصعيد وسيناء و شمال محافظة البحر الأحمر، واضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60 - 70 كم / ساعة ( وارتفاع الموج من 3 - 5 متر).



: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.