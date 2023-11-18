شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة الفلسطينية سيلا تخطف القلوب بعد فقدانها والدتها وشقيقها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت عائلتها ولم تفقد ضحكتها التي تثبت وتؤكد ما تربو عليه وهو أنهم أصحاب الأرض الحقيقيون، "سيلا" الفتاة الفلسطينية التي انتشر لها فيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وهي ترمح وتلهو وتلعب داخل أروقة أحد المستشفيات في قطاع غزة، بعد ان فقدت والدتها وشقيقها اثناء القصف الغاشم من الكيان الصهيوني المحتل على القطاع.

وظهرت الطفلة وهي تخضع للعلاج في قدميها التي تم ربطها و"تجبيسها" بالكامل نتيجة القصف الغاشم الذي أفقدها والدتها وشقيقها ولم يفقدها ضحكتها، وسرعان ما تداول الفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.



الطفلة سيلا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن الصحة الفلسطينية قالت إن أكثر من 12 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة والضفة.

يتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.