شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مستندات تمنحك رخصة تركيب مصعد من المركز التكنولوجى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، ثمار جهود الحكومة الرامية لحوكمة وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجه الدولة نحو تمكين الإدارة المحلية وتشجيع منظومة التحول الرقمي، مما يضمن تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرضا والثقة لدى المواطنين.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تركيب مصعد، نوضحها في السطور التالية:

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-حضور مالك العقار أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-في حالة المباني التي تستوجب تركيب عدد من المصاعد بالمبنى، يلزم تقديم عقد مصاعد لحساب قيمة تكاليف تركيب المصعد تحسب ضمن رسوم ترخيص المبنى.

المستندات المطلوبة

-صورة من ترخيص البناء.

-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

-ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

-مقايسة تتضمن الأعمال.

-توكيل رسمي مقدم.

-تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

جديرٌ بالذكر أن الجهود الداعمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال بالمحافظات، شملت توفير التطبيق الموحد للخدمات، والتدريبات اللازمة لرفع كفاءة العنصر البشري، وسيارات خدمة متنقلة، وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة في أي وقت وفي أي مكان بكفاءة وفاعلية.