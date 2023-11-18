شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى: لا ينبغى تهجير المدنيين قسرا من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا ينبغي تهجير المدنيين قسرا من غزة. وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينبغي أن تدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية و قطاع غزة في نهاية المطاف. وتابع الرئيس الأمريكي، أنه يجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام.

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