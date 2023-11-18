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الرئيس الأمريكى: لا ينبغى تهجير المدنيين قسرا من غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا ينبغي تهجير المدنيين قسرا من غزة.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينبغي أن تدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية و قطاع غزة في نهاية المطاف.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه يجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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