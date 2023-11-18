شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجازر و500 شهيد اليوم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن أي معنى للهدنة بينما يتولى القتل وارتكاب المجازر يوميا أكثر من 500 شهيد، مجزرة تلو مجزرة وهكذا هي يوميات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وجرحى يسعفون مصابين، ونازحين يغيثون منكوبين، مردفا: "إنها القيامة التي تقوم في غزة منذ 42 يوما وتتوالى فصولا".

وأضاف "ملحم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوضع الصحي منهار في قطاع غزة ولم يتبق أي شيء بخروج المرضى والجرحى والمصابين قسرا من مستشفى الشفاء الذي تحول لمقبرة لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا علاج، وهناك اقتحام من جنود الإبادة.

وأشار إلى قوات الاحتلال يصف غرف العناية المركزة بمستشفى الشفاء واعتقال للأطباء وتكبيل وتحقيق معهم واختطاف لبعضهم، وهناك اختطاف لبعض المرضى، وهناك آلام لا يمكن تصورها وحجم وفداحة المصاب الذي يتعرض له الشعب في قطاع غزة وهم يقفون في طابور المحرقة.