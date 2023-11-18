شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير عن مسؤولين إسرائيليين: جدل وصل لطريق مسدود بشأن سحب بعض جنود الاحتياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إعلامية عن مسؤولين إسرائيليين إن هناك جدلًا حادًا وصل لطريق مسدود بشأن توقيت سحب بعض جنود الاحتياط وتشغيل الاقتصاد.

وأضافت التقارير التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن معظم كبار القادة يتوقعون تخفيض عدد القوات وسحبها في غضون شهر أو شهرين، والحقيقة أن إسرائيل لا تملك حتى الآن تصورا واضحا عن اليوم التالي في غزة.