شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يدعو جو بايدن للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن نظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال، مشيرًا إلى أن التاريخ لن يبرئ أحدًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن "شعبنا يتعرض لجرائم حرب تستوجب العقاب، ولا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس".