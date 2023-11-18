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الرئيس الفلسطيني يدعو جو بايدن للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات الاحتلال

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القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن نظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال، مشيرًا إلى أن التاريخ لن يبرئ أحدًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين.

 

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن "شعبنا يتعرض لجرائم حرب تستوجب العقاب، ولا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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