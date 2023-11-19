الاستثمار الأجنبي وانتهاء أزمة الدولار.. أحمد موسى: رسائل الحكومة مبشرة للمصريين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الدكتور مصطفى رئيس الوزراء، على جولته اليوم في مدينة العبور والعاشر من رمضان، وتفقده للعديد من المشروعات والمصانع، معقبًا: "رغم كل التحديات التي تواجهنا في المنطقة لا ننسى وضعنا الداخلي".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إنه وفقا لتصريحات رئيس الوزراء وعد بإن أزمة الدولار ستنتهي قريبا، وهذه بشرى سارة سيكون لها تأثير إيجابي على كافة المجالات.

وأضاف أن هناك ثقة من المستثمرين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يمكن أن يضخ أي مستثمر أي أموال إلا أذا كان هناك استقرار وتشجيع من قبل الدولة، بالإضافة إلى العديد من عوامل الجذب مثل الرخصة الذهبية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 3 أزمات تواجه مصر منذ 2019 وهي، "أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان على غزة"، مضيفُا أن مصر تعمل على زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات للحد من الضغط على الدولار.

ولفت "موسى"، أن الرئيس الصيني أكد على أن أي صادرات صينية ستكون باليوان الصيني وليس بالدولار، وهذه التصريحات كانت في قلب أمريكا.

وأشار موسى، إلى أن رئيس الوزراء سيقوم غدًا الأحد بجولة جديدة على مجموعة من المصانع التي تشير إلى اهتمام الدولة بأهمية جذب الصناعات وتوطينها، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء للشركة الصينية اليوم، والتي تعد من أكبر الشركات العالمية، وستكون هذه الشركة لها خطوط تصدير للخارج مستقبلا.