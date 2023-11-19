نشرة البرلمان| التصالح في مخالفات البناء.. ومناقشة القرصنة وأزمة السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى طلب إحاطة بشأن الهجمات السيبرانية ومناقشة أزمة السكر والاحتكار.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:

التصالح في مخالفات البناء

اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء المقرر مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، فرصة كبيرة وحقيقية لتقنين مخالفات البناء وإنهاء ملف مخالفات البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

وأكد شمس الدين" في بيان السبت، الأهمية الكبيرة لهذه التعديلاتالتي تقضي على جميع المشكلات والعراقيل التي كشف عنها التطبيقالعملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

هجمات القرصنة الإلكترونية

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الأمن السيبراني في مصر في ظل التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت أخبار متداولة عن هجمات سيبرانية رقمية "قرصنة إلكترونية"، أولاها ضد واحدة من أهم شركات المدفوعات المصرية، والتي تم استهدافها ببرمجيات الفدية الخبيثة وفقًا لما تم إعلانه، والثانية ضد التطبيق الإلكتروني الخاص بمطار القاهرة الدولي.

أزمة السكر وموقف مصانع الحلوى

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لتلبية مطالب شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر لتوفير احتياجاتهم.

القضية الفلسطينية في قلب مصر

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تنفيذ قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "نشارك منأجل الإنسانية"، يعد تأكيدًا لدور الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًاالتي تقف مع أهالي قطاع غزة، والتي تعكس أن القضية الفلسطينية في قلب مصر ووجدانها.