عمرو أديب عن تصريحات رئيس الوزراء: السماء لن تمطر أموالًا والحل في الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على الزيارة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، قائلًا: "تصريحات رئيس الوزراء بمثابة تبريد لنار الدولار وطمأنة للأسواق، ولكن إذا اكتشف الناس بأن التصريحات لم تكن دقيقة فسوف تعود نار الدولار أشد من الوقت الحالي".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، أن رئيس الوزراء أكد في تصريحاته وجود أزمة عملة ولكنه وصفها بالأزمة العابرة وستنتهي قريبًا.

وأوضح أن رئيس الوزراء، يبحث العبور من أزمة الدولار وليس الخروج منها، وأننا نحتاج إلى خطة شاملة مستدامة للخروج من الأزمة وعدم العودة إليها وإلا ستظل مصر في أزمات عابرة.

وتابع مقدم الحكاية: "الدولار عامل إزعاج للناس كلها في مصر، والإصلاح أمر ليس منوط به رئيس الوزراء فقط ولكن كل أجهزة الدولة بالاشتراك مع المواطن، الأمر جلل ولا يصلح فيه التأجيل أو التجريب، السماء لن تمطر أموالًا والحل في الاستثمار".