متحدث قطاع الأعمال: صفقة "الشرقية للدخان" هدفها توسيع مشاركة القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك وثيقة سياسة ملكية الدولة وهي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ويتم العمل من خلالها.

وأوضح أن الإجراءات التي تنتج عنها الوثيقة، تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتستهدف الحوكمة وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وأشار "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ما يتم تنفيذه بوثيقة ملكية الدولية خطة للتطوير والتحديث والتصنيع، موضحًا أن هذه الخطة تحتاج تمويل، وصفقة الشرقية للدخان شهدت شهور عديدة من التفاوض الشاق للوصول 625 مليون دولار.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام: الصفقة تم تنفيذها في البورصة يوم 16 نوفمبر، ويتم توفير أيضًا لـ150 مليون دولار وهي خارج الصفقة لتوفير المنتجات التبغية والتي تقوم عليها الشركة، وزراعة التبغ ممنوعة في مصر.. وكل مستلزمات الشركة يتم استيرادها من الخارج"، مشددًا على أنه المستثمر الجديد سيوفر كل مستلزمات التبغ لتجاوز الأزمة.