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خبير سياحي: هناك إلغاء حجوزات نتيجة الحرب لكنها ليست كبيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن المقصد السياحي المصري يتميز بتنوعه بوجود العديد من السياحات التي تجذب ملايين الُسياح من شتي أنحاء العالم.

وأضاف "كارم"، لـ"الخليج 365"، أن السياحة المصرية تأثرت بالحرب، من خلال قيام عدد من السائحين بإلغاء الحجوزات الخاصة بهم، ولكنها لم تكن أعدادًا كبيرة.

وأوضح الخبير السياحي، أن التنوع بالمقاصد السياحية المُختلفة، كان أحد أهم أسباب جذب السائحين رغم الحرب القائمة، وعدم التأثير بشكل كبير على قطاع السياحة.

وأشار إلى أن، وزارة السياحة والآثار تعمل على حضور مختلف المعارض الدولية؛ للترويج للمقصد السياحي المصري، وطمأنة السائحين الأوروبيين ومختلف شركات الطيران، والعمل على جذب مزيد من السائحين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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