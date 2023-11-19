خبير عسكري يفجر مفاجأة: فيديو الأسيرات الإسرائيليات سببًا في اقتحام مجمع الشفاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن جيش الاحتلال يستهدف السيطرة على المؤسسات الحكومية في غزة مثل الأقسام الشرطية لمنع حركة حماس من العودة لحكم القطاع.

وأضاف راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن جيش الاحتلال قرر اقتحام مجمع الشفاء الطبي منذ بث حركة حماس فيديو الأسيرات الإسرائيليات والذي أظهر وجودهن في موقع تتشابه تجهيزاته مع المستشفيات.

وأوضح الخبير العسكري سمير راغب، أنه لا يمكن عمليًا تجهيز غرف بالأنفاق تحوي جدرانها على سيراميك بسبب صعوبة النولون لتك المواد إلى داخل الأنفاق.

وأكد أن حماس أخطأت في نشر فيديو الأسيرات الإسرائيليات بهذا الشكل، وإسرائيل رجحت أن موقع تصوير الفيديو لابد أن يكون خارج الأنفاق وأي محقق للفيديو سوف يتوقع هذا الأمر بسهولة.