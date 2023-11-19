أستاذ علوم سياسية: من السابق لأوانه الحديث عن شكل إدارة قطاع غزة قبل توقف القصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل إدارة قطاع غزة، قبل توقف العمليات العسكرية، ولكن هناك سيناريوهات مختلفة.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الأوروبيون سجلوا حضور نظري، مرتبط بإعادة تأهيل القطاع، ولكن المخطط الإسرائيلي هو التواجد في قطاع غزة، وكل السيناريوهات تؤكد بقاء الجانب الإسرائيلي لبعض الوقت، وهناك أهداف معلنة حول تغيير بيئة القطاع وعدم وجود أي تهديدات وتحديات من القطاع لإسرائيل.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل تخطط للتواجد في غزة لبعض الوقت، وعودة رمزية للسلطة الفلسطينية في المناطق التي سيتم تحديها، لافتًا إلى أن هناك تصورات أمنية واستراتيجية وتقطيع قطاع غزة لمجموعات وإقامة مناطق عازلة، بجانب وجود سلطة فلسطينية على الأرض.

وأوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات المتعددة، ووقف إطلاق النار هو ما سيرتب إمكانية التعامل مع ما سيتم.