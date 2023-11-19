شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: فجاجة إسرائيل في تبرير قتل الأطفال جريمة مركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، ان تبرير الجريمة جريمة ..لا لتبرير جرائم العدو الصهيوني، وفجاجة الإسرائيليين في تبرير قتل الأطفال واستهداف المستشفيات جريمة مركبة أشنع من القتل نفسه.

وشدد وزير الأوقاف فى بيان، على أن قصف مدرسة الفاخورة ومستشفى المعمداني واقتحام مستشفى الشفاء جرائم حرب مكتملة الأركان تكشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيونى و يجب على الجنائية الدولية ملاحقة مرتكبيها.