شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 19/11/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:53 ص موعد صلاة الظهر 11:41 ص موعد صلاة العصر 38: 2 موعد صلاة المغرب 4:59 م موعد صلاة العشاء 6:19

الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:59 ص الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:59 ص موعد صلاة الظهر 11:45 موعد صلاة العصر 2:40 موعد صلاة المغرب 5:01 م موعد صلاة العشاء 6:22 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:50 مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:50 موعد صلاة الظهر 11:37 م موعد صلاة العصر 2:33 م موعد صلاة المغرب 4:54 م موعد صلاة العشاء 6:14 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:39 وقت صلاة الظهر 11:29 موعد صلاة العصر 2:29 م وقت صلاة المغرب 4:51 م وقت صلاة العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:42 ص موعد صلاة الظهر 11:35 ص موعد صلاة العصر 40: 2 موعد صلاة المغرب 5:02 م موعد صلاة العشاء 6:18

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