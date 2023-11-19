شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 25 محطة.. تعرف على أماكن محطات درجات كايرو بايك بوسط القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت محافظة من تطوير 25 محطة من محطات مشروع كايرو بايك وتوفير 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع ، بوسط القاهرة، وينشر الخليج 365 قائمة بأماكن هذه المحطات. محطات درجات كايرو بايك بنطاق حى الأزبكية محطات درجات كايرو بايك بنطاق حى الأزبكية أمام مدخل شارع الجمهورية أمام عمارة رمسيس شارع الجمهورية مع نجيب الريحاني على رصيف المثلثة ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو أمام مستشفى الهلال شارع رمسيس شارع رمسيس أمام نقابة التجاريين محطات درجات كايرو بايك بنطاق حى غرب القاهرة محطات درجات كايرو بايك بنطاق حى غرب القاهرة محطة مترو الأوبرا عند مدخل نادي ضباط الشرطة شارع قصر النيل أمام فندق شتيجنبرجر-میدان التحرير أمام مسرح السلام ناصية إسماعيل أباظة والقصر العيني مخرج الجهادية مع شارع الفسقية بجوار النقابة العامة للأطباء - شارع قصر النيل میدان عبد المنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيش مدخل جراج التحرير من الميدان أمام میدان عبد المنعم رياض - وسط البلد مدخل ش محمود بسيوني من طلعت حرب الرصيف المقابل لنقابة المحامين ش رمسيس أمام كنتاكي - ميدان التحرير محطات درجات كايرو بايك بنطاق حى عابدین محطات درجات كايرو بايك بنطاق حى عابدین يمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر ميدان الأوبرا داخل ممر الشواربي من قصر النيل - وسط البلد میدان الجمهورية - مقابل شرطة المرافق میدان محمد فريد - أمام محطة المترو مقابل مسجد الطباخ وشرطة المرافق تقاطع ش الفلكي مع الشيخ ريحان ممر القاضي الفاضل بين قصر النيل ومحمد صبري ابو علم ناصية شارع الفلكي من ش التحرير محطات درجات كايرو بايك بنطاق حى السيدة زينب محطات درجات كايرو بايك بنطاق حى السيدة زينب بجوار سور ضريح سعد زغلول السور الخلفي لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف

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