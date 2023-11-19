شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب شكوى بالمراكز التكنولوجية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة طفرة في تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال 20 مركزًا تكنولوجيًا منتشرًا في نطاق الأحياء والمراكز والمدن، لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.

تتواجد المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة، في كل من أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق) ومراكز ومدن (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وفي هذا الإطار، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين، ومنها (طلب معاينة – سداد غرامة مخالفة – طلب إفادة اتحاد شاغلين – استخراج رخصة إشغال - التصالح عن محضر - طلب شكوى – استخراج صورة طبق الأصل من قرار الهدم).

1-المستندات المطلوبة لطلب معاينة

-صورة من عقد الملكية "الأصل للاطلاع".

-إثبات شخصية "أصل – صورة".

-صورة من رخصة المباني أو كشف مشتملات.

-صورة فوتوغرافية للعقار من الجهات الأربعة).

2-المستندات المطلوبة لطلب سداد غرامة مخالفة

-إثبات شخصية.

-صورة من محضر المخالفة.

3-المستندات المطلوبة لطلب إفادة اتحاد شاغلين

-إثبات شخصية (أصل – صورة).

-شهادة قيد اتحاد الشاغلين.

4-المستندات المطلوبة لطلب رخصة إشغال

-صورة العقد.

-صورة وأصل البطاقة.

-آخر إيصال كهرباء.

5-طلب تصالح عن محضر

-إثبات شخصية (أصل – صورة).

-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.

6-المستندات المطلوبة لطلب شكوى

-إثبات شخصية (أصل – صورة).

-مستندات مؤيدة للشكوى.

7-المستندات المطلوبة لطلب صورة طبق الأصل من قرار الهدم

-إثبات ملكية صورة عقد الملكية مسجل أو كشف مشتملات.

-إيصال مياه.

-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص والأصل للاطلاع.

-صورة إعلام وراثة والأصل للاطلاع.

-آخر إيصال كهرباء.

-عقد إيجار موثق قبل انتهاء مدة الترخيص.

-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

جديرٌ بالذكر، أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية، لتمكينهم من أداء الخدمات المستحدثة وفق معايير الجودة المعتمدة وتيسيرًا على متلقى الخدمة، حيث تركز الدورات التدريبية على عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل مع الجمهور وإدارة النزاعات وتحسين الخدمة وتطوير وسائل تقديمها، مما يحقق رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية.