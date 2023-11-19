"تعليم الشيوخ": الأبنية التعليمية نجحت في تحقيق تكليفات الرئاسة بتقليل الكثافة في الفصول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيادة اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة، حققت إنجازات كبيرة فاقت التوقعات خلال الفترة الحالية.

وأكد النائب خالد مصطفى، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة بذلت جهود كبيرة في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة بقرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة ، منها تسليم وبناء 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصلا دراسيا بتكلفة 2 مليار و435 مليون جنيه.

وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، أن اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية واحد من القيادات الوطنية التي تواصل العمل ليلً ونهاراً، من أجل تحقيق توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الزيادة في الكثافة الطلابية داخل الفصول وهي واحدة من المشكلات التي واجهت الدولة خلال السنوات السابقة وتغلبت عليها ببناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة بالفعل.

وأشار إلي أنه لا يمر أسبوع أو أقل إلا ونجد افتتاح العديد من المدارس في مختلف المحافظات ، وهو ما يؤكد أن هيئة الأبنية تعمل بفكر وخطة واضحة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، هونا انعكس علي العملية التعليمية وجعلها على أكمل وساهمت في تقليل معاناة الطلاب من مشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس والقضاء على تعدد الفترات الدراسية خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجاً.

ونوه بأن رئيس هيئة الابنية يعتمد علي كتيبة من المقاتلين الذين يبذلون جهودا كبيرة لتحقيق التكليفات الرئاسية منهم علي سبيل المثال لا الحصر "المهندسة أمل صبري رئيس ادارة البحوث والمهندسة لمياء فتحي حسن مدير أمانة مجلس الادارة والمهندسة اماني يسري مدير الملكية والمهندس محمد الشبراوي والمهندس احمد مرسي وكيل الهيئة بالشرقية والمهندس سعد محمد السيد.

وأوضح أن الانجازات الكبيرة التي حققها اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية ، في البرنامج الرئاسي حياة كريمة تعكس قدرات كبيرة لرئيس هيئة الأبنية، والذي نفذ 1131 مشروعا، و1299 مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية بالمرحلة الاولى لحياة كريمة